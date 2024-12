2024 Getty Images

Collovati: "E' la peggiore Juventus degli ultimi 15 anni"

25 minuti fa



Fulvio Collovati, ex difensore della Nazionale campione del Mondo nel 1982 e attuale commentatore in tv, alla Domenica Sportiva parla della Juventus: "Quella attuale è la peggiore Juventus degli ultimi 15 anni, il gioco è involuto, non tira mai in porta, il gioco è lento, il possesso palla non vuole dire niente quando giochi sempre in orizzontale invece che in verticale per fare male all'avversario. Oltretutto subisce gol con facilità".



Collovati prosegue, come riporta TuttoJuve.com: "Yildiz gioca in una posizione non sua, Koopmeiners uguale, Motta fa tanti errori e Locatelli e Conceicao i due migliori delle ultime gare sono rimasti in panchina. Vlahovic? I tifosi hanno il diritto di protestare ma non di giudicare e sono dalla parte di Vlahovic se lo hanno insultato".