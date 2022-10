Fulvio Collovati, presente negli studi di Rai sport, esalta la Lazio: "Pensavo a quanti rimpianti possono avere i dirigenti della Juventus che hanno visto questa partita, visto che a Sarri non è stato dato tempo o dicevano che non aveva il physique du role per allenare la Juve. Prima vediamo i giocatori della Juve, poi quelli della Lazio: ci sono i vari Patric, Marusic, a parte tre o quattro fuoriclasse come Immobile".