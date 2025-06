Il Milan non molla Ricci: i rossoneri studiano lo scambio col Torino

Rispetto a un anno fa sono cambiati allenatore e dirigente, ma. I rossoneri l'hanno tenuto nei radar per tutta la stagione, a gennaio c'era stato qualche contatto senza però mai affondare: un primo approccio per poi rimandare tutto in questo periodo, durante il quale la trattativa può entrare nel vivo e i colloqui saranno sempre più frequenti.: se dovesse arrivare un'offerta dai 25 milioni in su il Torino darà l'ok alla cessione di Ricci. Non c'è nulla di scritto, è un gentleman agreement come quello fatto con Bremer qualche anno fa.

- Di questo è stato informato anche il Milan, che intanto pianifica le mosse per il centrocampo 2025/26. I rossoneri stanno aspettando il rilancio del Manchester City per Reijnders - rifiutata la prima offerta da 55 milioni più 5 di bonus, la seconda è attesa in questi giorni - e nel frattempo studiano come reinvestire il tesoretto sul mercato.: Adli rientrerà a breve dal prestito alla Fiorentina, nel Milan Futuro ci sono diversi ragazzi che piacciono al Toro.

- Occhio però, perché su Ricci non c'è solo il Milan. Il centrocampista cresciuto nell'Empoli. E' chiaro che ora dipende molto da chi sarà il prossimo allenatore nerazzurro - domani è in programma un incontro tra Inzaghi e la società - ma nelle idee del club Ricci potrebbe diventare anche il sostituto di Calhanoglu in caso di addio del turco (per il quale l'estate scorsa si era fatto avanti il Bayern Monaco). Nel corso di questa stagione, inoltre, alcuni scout di top club esteri sono venuti in Italia per seguire Samuele da vicino. Sguardo puntato su di lui e tablet per prendere appunti, i riflettori del mercato si accendono su Ricci.