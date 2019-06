La Coppa America di Luis Muriel finisce prima ancora di iniziare. Appena 14' nella notte contro l'Argentina prima di essere sostituito da Roger Martinez per infortunio. L'attccante ha riportato una lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro, come ha confermato anche il presidente della Federazione colombiana Ramon Jesurun a Win Sports. Due mesi di stop e addio Coppa America.



MERCATO - A questo punto potrebbero cambiare anche gli scenari in chiave mercato: la Fiorentina non sembrava intenzionata a riscattarlo dal Siviglia, ma l'attaccante era entrato nel mirino dell'Atalanta e del Milan che aveva effettuato un sondaggio (QUI i dettagli). Situazione da valutare quindi, con Muriel che torna a casa e dovrà stare fermo almeno due mesi.