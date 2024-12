Colpo di scena per Wirtz: è vicino il rinnovo di contratto col Bayer Leverkusen

Bayern Monaco e Real Madrid dovranno attendere.Kicker e Sky Deutschland, due delle testate tedesche più autorevoli, riferiscono infatti che la trattativa tra l'entourage del calciatore e i rappresentati del club campione dell'ultima Bundesliga stia procedendo in maniera spedita e con profitto. E che la fumata bianca per l'annuncio del prolungamento del contratto in scadenza nell'estate del 2027 sia davvero dietro l'angolo., cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Colonia prima di trasferirsi a Leverkusen nel gennaio 2020,, capace nell'ultima annata di conquistare la prima Bundesliga della sua storia – senza perdere una sola partita – di trionfare anche nella finale di Coppa di Germania e di raggiungere pure l'atto conclusivo dell'Europa League, arrendendosi solo all'Atalanta dopo una striscia di 51 risultati utili consecutivi.Secondo quanto ha raccolto Sky Deutschland,Eppure, la sensazione generale è che l'annuncio del rinnovo non sia così distante. Un autentico colpo di scena destinato a sparigliare le carte per quanto concerne il calciomercato europeo. Bayern Monaco e Real Madrid sono segnalate da tempo come le società più interessate a Wirtz, che piace ovviamente pure alle principali società di Premier League.