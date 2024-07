Com'è andata l'ultima stagione di Keylor Navas, nuovo portiere del Monza

AFP via Getty Images

Come un fulmine a ciel sereno, ilha messo le mani su, uno dei portieri più vincenti degli ultimi anni nel panorama calcistica internazionale. L'exraccoglierà l'eredità di, passato alla, e ha voluto fortemente la squadra di, abbassandosi anche lo stipendio a un milione e mezzo.Vera e propria leggenda del calcio costaricense, classe 1986, Navas ha vissuto una stagione daal. Sotto la gestionenon c'è stato spazio per lui, vice di Donnarumma e con pochissime chance di vedere il campo. Ha messo insieme solocon 7 gol subiti e 3 clean sheet. Sono statii minuti in campo per lui.

Come spesso successo nelle ultime stagioni, alcunine hanno minato la condizione. Ha patito problemie alla, non ha partecipato allae, con la propria nazionale, ha giocato l'ultima volta nel marzo 2024 contro, perdendo 3-1. L'ultima sua apparizione in campo è quella del 19 maggio, in Ligue 1, contro il. Keylor Navas era stato utilizzato due volte nelle ultime 4 uscite del Psg, a campionato ormai conquistato.