Come cambia il futuro di Correa dopo Verona-Inter

Alzi la mano chi si aspettava un Corra così. Determinato. Decisivo. Sempre dentro al gioco e pronto a spaccare il mondo.: gol e assist in venti minuti per indirizzare subito la partita nella direzione giusta, altro passaggio decisivo poco prima dell’intervallo per servire a Bisseck il pallone del 5-0 finale. Game, set and match.- L’Inter sale momentaneamente al primo posto in classifica (aspettando Napoli-Roma) e in quel sorpasso c’è anche lo zampino di. Inzaghi - era stato lui a volerlo all’Inter - l’ha schierato titolare al Bentegodi e lui ha risposto presente; proprio lì, in quello stadio dove aveva segnato gli unici due gol in trasferta in nerazzurro. Nel giorno dell’esordio. Quel giorno sembrava l’inizio di una favola, col tempo si è rivelata una storia tormentata fatta di delusioni, insicurezze e un biglietto in direzione Marsiglia che poi l’estate scorsa l’ha rispedito indietro.

- Poco male, perché ieri il Tucu ha dimostrato di saper graffiare ancora sotto porta. Il tocco non l’ha perso, le motivazioni le sta ritrovando. E il mercato è dietro l’angolo. Già, perché Verona-Inter per Correa è stata anche una finestra con vista sul mercato. Inzaghi a oggi ha cinque attaccanti e per lui sono troppi: Lautaro, Thuram, Taremi, Correa e Arnautovic. I primi due sono intoccabili, il terzo è appena arrivato; uno tra l’austriaco e l’ex Lazio quindi sono destinati a lasciare Milano a gennaio.. Il contratto è in scadenza a giugno prossimo e per questo non può andare via in prestito, nei piani del club non c’è possibilità di rinnovo e si accontenterebbero di risparmiare qualcosa sull’ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione (bonus compresi).

- Se Correa dovesse lasciare l’Inter, difficilmente lo vedremo ancora in Italia nella seconda parte di stagione: ci sono stati dei rumors su un interessamento da parte di Lazio e Torino ma al momento non c’è nulla di concreto., con il quale c'è già stato qualche contatto preliminare in estate: i turchi cerano una punta per la seconda parte di stagione dopo l'infortunio di Icardi che ha finito la stagione a causa di una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Correa ha dato la scossa all’Inter e si è messo in vetrina sul mercato, un gol e due assist per convincere chi lo vuole.