Verona-Inter, le pagelle di CM: Correa stupisce tutti. Thuram e Bisseck, che dominio

Getty Images

: Un goffo intervento su colpo di testa di Dawidowicz rischia di fargli fare una brutta figura, ma: Si impone a tutto campo e trova anche la rete del 5-0, realizzata in caduta.(Dal 15’: Il triangolo che non ti aspetti, l’olandese alla base e Thuram e Correa ai suoi lati. Due dei cinque gol nerazzurri nascono dal fraseggio tra loro. Si fa trovare libero in area di rigore e da centravanti gira nell’angolo lontano un suggerimento dal fondo da parte di Asllani.: Si lascia scavalcare dalla traiettoria facendosi infilare alle spalle da Tchatchoua, l’attaccante penetra in area e serve Tengstedt, che colpisce l’incrocio dei pali. Vede l’inserimento di Carlos Augusto e lo manda al tiro con un preciso suggerimento dalle retrovie. Inizia a sciogliersi e a entrare in partita e al 25’ sforna un altro assist, questa volta per Thuram, bravo nel dribblare il portiere e trasformarlo nel 3-0. Perfetto anche il cross con il quale mette Zielinski nelle condizioni di fare gol, ma il compagno spreca incredibilmente.

(Dal 17’ s.t.: Comoda gestione).: Libero di fare quel che vuole, quando vuole. Si gode praticamente una bella gita al Bentegodi.: La partita si mette subito sui binari giusti e lui giocare senza dannarsi troppo. Con il risultato in casina, Inzaghi lo lascia negli spogliatoi al 45’.(Dal 1’ s.t.: Subito la grande occasione per rendere il risultato ancora più rotondo, ma si lascia ipnotizzare da Montipò a pochi metri dalla linea di porta. Si tara sul ritmo di una partita già ampiamente decisa.: Al centro della manovra, senza l’ossessione di dover per forza toccare il pallone. Prestazione matura, arricchita con l’assist del 4-0 per de Vrij.

: Con la solita applicazione di sempre, e Inzaghi non lo toglie dal campo neanche a risultato acquisito.: Al rientro dopo l’infortunio che dal 23 di ottobre lo aveva costretto ai box. Sorprende la linea difensiva avversaria e con violenza scarica una bordata che colpisce l’esterno della rete dando la sensazione del gol. Buon rientro.(Dal 29’ s.t.: L’ultima sua apparizione in nerazzurro era stata proprio al Bentegodi, l’ultima di campionato della passata stagione. Rientra dopo l’infortunio patito a luglio e va a occupare la corsia di destra, mostrandosi anche applicato alla fase difensiva).

: Prima di ricevere palla da de Vrij vede l’inserimento di Correa e lo serve nello spazio con un pallone perfetto, solo da spingere in rete. Il Tucu non si lascia pregare e sblocca il match. Poi si mette in proprio e realizza due gol fotocopia mettendo a sedere il portiere e depositando in rete. Quei gol vecchia maniera che si vedono sempre meno.(Dal 17’ s.t.: Al suo ingresso in campo trova un’Inter che ha inevitabilmente abbassato il ritmo perché già in vantaggio di 5 reti. Non gli resta che gestire qualche comodo pallone).: Ma è lui o non è lui? Ceeeeerto che è lui! Si fionda con cattiveria nel spazio e con delicatezza batte Montipò. Neanche il tempo di lustrarsi gli occhi che i tifosi vengono deliziati con un altra perla, l’assist per Thuram, un filtrante che fa secco Dawidowicz e Magnani, spianando a Thuram la via del gol. Favore restituito. Chiude la sua ottima prestazione colpendo l’incrocio dei pali con una bellissima conclusione a giro dalla distanza. Tutto nello stadio in cui alla prima partita in nerazzurro, nel 2021, si presente con una doppietta.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

: La sua tesi a Coverciano era sulla gestione del gruppo e nessuno meglio di lui sa che bisogna far sentire tutti i calciatori coinvolti nel progetto. Correa la sua scommessa di giornata vinta. L’ennesima di una lunga serie.