Come cambia il Milan di Fonseca tra Loftus-Cheek e Chukwueze

Lavoro, sacrificio e dedizione. Queste sono le tre parole chiave che stanno contraddistinguendo la prima fase della preparazione del. Pauloparla tanto con i suoi ragazzi, spiega i movimenti che devono fare e come devono prepararsi a ogni fase della partita. Prova e riprova sul campo, alternando il lavoro tattico a quello fisico. In attesa dei nuovi acquisti e dei nazionali il tecnico portoghese sta cercando di proferire la propria visione a diversi giocatori importanti della rosa.La prima stagione in Italia è stata sicuramente positiva per: ha giocato e segnato tanto ( 10 gol con 2 assist), si è integrato alla perfezione ed è entrato nelle grazie dei tifosi, Ruben è un ragazzo serio che lavora molto, si è messo subito a disposizione di Fonseca.Servirà una una certa malleabilità nell'assimilare concetti nuovi e, forse, più adatti ad altri tipi di giocatore. Quantomeno nel ruolo di trequartista che Pioli gli aveva cucito addosso., con la testa giusta e il cuore freddo. Resta da capire se Fonseca vede l’inglese solo come trequartista o lo proverà in altre posizioni.

Ripartire da dove si era lasciato. Ovvero da un finale di stagione in grande crescita.: rapido e tecnico, abile nello stretto e con una attitudine spiccata ad accentrarsi per crearsi lo spazio per andare alla conclusione. Il nazionale nigeriano si sta fermando spesso a parlare con il nuovo allenatore rossonero di postura, lettura tattica e convinzione nei propri mezzi. Samuel sembra assimilare tutto in fretta, sente la fiducia dell’allenatore e la possibilità di essere protagonista con più continuità.. Un messaggio anche per Loftus-Cheek che ora deve fare di più per rimanere nel suo status di titolare inamovibile.