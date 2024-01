Come cambia il Monza con Djuric

è l’attaccante che cercava il Monza. Alto, fisico, bravo di testa e utile per aprire spazi ai compagni. Palladino aveva chiesto un giocatore che avesse caratteristiche diverse da Colombo, così dopo aver valutato diversi profili la società ha affondato il colpo sull’ex attaccante del Verona.- Djuric arriva per 2 milioni di parte fissa più un altro di bonus, contratto di un anno e mezzo fino a giugno 2025 e la voglia di dimostrare subito a Palladino di essere pronto per un posto da titolare. Il Monza gioca con un 3-4-2-1,. Non è escluso però che Palladino possa giocare con due punte come fatto con la Fiorentina, a quel punto potrebbero giocare anche insieme.- Djuric lascia cosi il Verona dopo un anno e mezzo, in questa prima parte di stagione aveva totalizzato 6 gol e 2 assist in 21 partite in gialloblù tra campionato e Coppa Italia., mettendo la firma sulla permanenza del Verona in Serie A con un assist per il primo gol di Ngonge.