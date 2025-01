Come cambia la Juventus con Kolo Muani al posto di Vlahovic

AFP via Getty Images

Allo Stadio Maradona, lo scorso 25 gennaio, ha fatto il suo debutto con la maglia della Juventus l’attaccante francese. Che la stagione della squadra di Motta finora non sia stata in linea con le aspettative è piuttosto chiaro, specialmente se si analizzano i numeri di queste prime 22 giornate di campionato nelle quali la Vecchia Signora ha sì perso solo una volta, ma si è aggiudicata i tre punti solo otto volte, pareggiando ben 13 partite; 35 le reti realizzate dai bianconeri finora di cui 7 da quello che è stato il centravanti titolare Dusan Vlahovic.- Quali sono le principali differenze tra Vlahovic e Kolo Muani? Partiamo dall'analisi della proposta di gioco della Juve di Thiago Motta: in linea con quanto si era già visto la scorsa stagione a Bologna, il tecnico chiede ai suoi un possesso palla continuo, che soprattutto in zona offensiva svuoti e riempia gli spazi tramite il movimento dei giocatori.riempiendo eventualmente quegli spazi che le mezzepunte hanno svuotato a seguito dei loro attacchi alla profondità.- Dal punto di vista fisico i giocatori sono molto simili: entrambi sono dotati di grande struttura fisica (190 cm per il serbo e 187 cm per il francese) che consente di riempire bene l’area di rigore. Tatticamente le caratteristiche sono differenti. Kolo Muani è sicuramente un centravanti, ha disputato oltre l’80% delle partite nel corso della sua carriera in quella posizione, ma è in grado di coprire senza troppe difficoltà anche tutte le posizioni da mezzapunta. Indipendentemente dalla posizione in campo coperta,. Riassumendo, Kolo Muani partecipa attivamente (con gol o assist) nel 55% delle partite disputate. Tecnicamente Kolo Muani è un destro naturale in grado di calciare indifferentemente con entrambi i piedi. E’ abile nel gioco aereo, ma probabilmente la caratteristica tecnica più interessante è la rapidità, sia nella gestione del pallone nello stretto che nello scatto.- Vlahovic è invece un giocatore tatticamente diverso: è un centravanti d’area di rigore che negli ultimi anni sta cercando di lavorare anche lontano dalla porta, ma, oltre ad una certa macchinosità specialmente se chiamato a giocare con il piede debole.- Infine, ma assolutamente non di minore importanza, la maggiore esperienza in campo internazionale di Kolo Muani: non solo il francese è nel giro delle nazionali transalpine dal 2020 ed argento ai Mondiali in Qatar nel 2022, ma, sia in termini di movimenti che di posizioni in campo da coprire (sia nei singoli sviluppi delle azioni offensive ma anche come ruolo in situazioni particolari o quando si vuole modificare l’assetto offensivo), mantenendo tuttavia un calciatore che sia in grado di fornire assist e andare in gol con una certa frequenza, innalzando di fatto il rendimento dell’intero reparto.- Inoltre, soprattutto con un focus al prossimo anno, la Juve si è voluta garantire per il resto della stagione un calciatore maggiormente in linea con quelli che sono i dettami tecnico-tattici di Motta, iniziando a lavorare su quei profili che potranno eventualmente essere il futuro centravanti della Juventus. La prima di Kolo Muani contro il Napoli è stata positiva, ma, per capire se con il nuovo centravanti la Juve riuscirà ad aiutare il resto della squadra a dare una svolta a questa stagione, che possa essere in linea con le aspettative dei tifosi.