Come cambia l'attacco dell'Inter con Taremi

"Abbiamo già fatto un paio d'acquisti" aveva detto Piero Ausilio dopo la vittoria dello scudetto dell'Inter. Bloccati già da tempo: il polacco non ha rinnovato col Napoli rifiutando l'ultima proposta, e l'attaccante del Porto lascerà il Portogallo da svincolato come già raccontato nei mesi scorsi. Due acquisti praticamente annunciati per l'Inter 2024/25, con la coppia Marotta-Ausilio che si era già mossa in anticipo per superare la concorrenza.

- Prima che l'Inter depositi il contratto di Taremi in Lega - sarà possibile dal 1° luglio in poi - secondo il quotidiano portoghese O Jogo. Il giocatore è in Portogallo da cinque anni, da un anno ha una casa di proprietà a Vila Nova de Gaia, il figlio è nato lì e per questo ha potuto avviare da qualche mese le pratiche burocratiche per richiedere la nazionalità portoghese.

- L'Inter quindi rinforzerà l'attacco di Inzaghi con un nuovo profilo d'esperienza - compirà 32 anni a luglio - sul quale poter contare per dare un cambio alla coppia Lautaro-Thuram. Se non dovessero arrivare proposte considerate irrinunciabili infatti la coppia titolare per la prossima stagione dovrebbe essere ancora quella formata da Martinez e dall'attaccante francese, dietro di loro - probabilmente - dovrebbero esserci Arnautovic per il quale è scattato l'obbligo di riscatto dal Bologna e il nuovo acquisto Taremi.e al momento non sono previsti incontri per il rinnovo.