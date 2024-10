Come cambierà la Juventus senza Bremer: le idee di Thiago Motta e una nuova gestione per Cabal

Senza, allora, com'è che si fa?ha avuto questi giorni extra per pensarci, e tutto il tempo di una stagione per sperimentare, capire, provarci quantomeno. Però il danno avuto dalla Juventus, nella magnifica epopea di Lipsia, è stato ingente: oltre al centrale brasiliano,sono stati bloccati dalle fatiche ripetute, e da un po' di sfortuna mista. Certo: nulla a che vedere con quanto capitato a Gleison, che costringe ora mister Motta a cambiare le carte in tavola. O comunque a ricalibrare una quadra - e una squadra - già ampiamente messe a posto dal punto di vista difensivo.

Premessa: l'acquisto di Kalulu si è rivelato finora il più giusto di tutti, pure più di, che resta - infortunio a parte - il secondo giocatore maggiormente utilizzato dopo Michele Di Gregorio. Sarà lui a prendere il posto di Bremer, almeno finché il mercato non fornirà le occasioni giuste a Cristianosul centro-destra esul centro-sinistra possono rappresentare opzioni importanti, più che semplici tamponi per un'emorragia. Se dovesse capitare qualcosa, e in un'annata con così tante partite certamente capiterà, la Juventus ha ancora diverse opzioni: Danilo e Savona possono scalare centrali, oppure si può rispolverare, che dopo un inizio sfavillante ha visto sfilare tutti gli altri sopra di lui nelle preferenze dell'allenatore.

In tanti se lo chiedono: cos'è successo a Juan? La risposta è arrivata direttamente da Motta, in conferenza stampa: "Sta bene, è stato convocato in nazionale. Una cosa importante per lui". Poi, l'aggiunta, più importante: "Deve continuare ad allenarsi bene e dimostrare in campo quello che fa in allenamento quando avrà l'occasione di giocare. Altri ora stanno facendo bene"., perché per Thiago è sempre stato "più un centrale", rispetto al terzino mancino che abbiamo visto nelle prime uscite. Dopo Kalulu e Gatti, ecco, potrebbe toccare proprio a Juan nelle prossime uscite.