Juventus, ecco quanto vale Conceiçao: Giuntoli può far leva su una promessa di Mendes

In un mondo del calcio che privilegia muscoli e fisico c’è ancora chi punta sulla tecnica dei più piccolini., 170 cm di pura classe e rapidità.per un semplice prestito secco. Il partito di chi riteneva questa operazione un rischio si sta sgonfiando rapidamente perché Chico ha già conquistato tutti, Thiago Motta in primis, con il suo grande talento e una disponibilità al lavoro fuori dal comune.

Francisco è il figlio di Sergio Conceiçao ovvero uno dei migliori esterni della storia del Portogallo e della serie A dei primi anni duemila con le maglie di Lazio, Parma e Inter. Sergio preferiva cercare il cross dal fondo, Francisco ama entrare dentro al campo puntando la porta avversaria.Un arrivederci, al momento, perché Francisco è legato al Porto da un contratto lungo, fino al 2029.

Francisco pensa solo al campo e al suo più grande amore, il pallone. Il suo primo Erasmus ad Amsterdam con la maglia dell’Ajax due anni fa non andò bene perché ancora troppo giovane, ora alla Juventus le musica pare essere cambiata. L’impatto d’altronde è stato entusiasmante: ottimo rapporto con il gruppo e con Thiago Motta, un gol in serie A e un altro, bellissimo, in Champions League contro il Lipsia. Unico neo l’espulsione contestata nell’ultimo turno di campionato contro il Cagliari per una presunta simulazione. Al futuro ci penseranno la Juventus e il suo agente

Il pensiero c’era già al momento della chiusura dell’affare e ora si è fatto molto più forte:Ma quanto vale ora il numero 10 bianconero? Per il presidente del Porto Villas Boas tanto. Secondo quanto filtra da ambienti vicini al club lusitano, sui