Come funziona il punteggio del tiro con l'arco alle Olimpiadi

AFP via Getty Images

Il tiro con l'arco è uno sport storico per quanto riguarda le Olimpiadi. È stato presente quattro volte ai Giochi tra Parigi 1900, St. Louis 1904, Londra 1908 e Anversa 1920. Prima di di essere reintrodotto come disciplina fissa da Monaco 1972. Gli eventi a squadre e a squadre miste sono stati aggiunti ai programmi Olimpici, prima a Seul 1988 e poi a Tokyo 2020. La competizione di Parigi 2024 avrà cinque eventi in programma.A Parigi 2024 gareggeranno in totale 128 arcieri: 64 uomini e 64 donne, esattamente lo stesso numero delle precedenti edizioni dei Giochi. Tutti qualificati tramite un punteggio minimo di selezione relativo agli anni 2023 e 2024.

Ogni incontro si svolge al meglio dei 5 set, in ognuno dei quali gli atleti lanciano 3 frecce a testa; il vincitore di ogni set riceve due punti, uno in caso di parità. Il primo atleta o la prima squadra che totalizza sei punti vince l'incontro e passa al turno successivo. Se il punteggio è sul 5-5 dopo cinque set, si procede con frecce di spareggio. Nella gara a squadre, le prime quattro classificate vanno direttamente in semifinale, mentre quelle dal quinto al dodicesimo partono dai quarti. Ogni incontro prevede 24 frecce (8 per arciere); in caso di parità, si procede con 3 frecce di spareggio, chi perde viene eliminato. Questo format è valido fino alla finale.

A Parigi 2024 ci saranno cinque gare di tiro con l'arco, come a Tokyo 2020. L’individuale (tre frecce per set) maschile e femminile, la prova a squadre (sei frecce per set) maschile e femminile. Infine l’evento misto (quattro frecce per set). L’Italia nutre meno speranze rispetto al passato sia a livello maschile che femminile. Favorita come sempre la Corea del Sud. La competizione di tiro con l'arco inizierà con il turno di ranking individuale il 25 luglio 2024.