Come funzionerà la UNIFY League, la nuova Superlega: la formula della competizione

Federico Targetti

45 minuti fa



Nel documento che la A22, promotrice della Superlega, ha inviato alla FIFA e alla UEFA vengono svelati i nuovi dettagli della UNIFY League, la competizione che l'ad Bernd Reichart ha intenzione di promuovere in tempi brevi per fare concorrenza alla Champions League, come la Corte di Giustizia della UE ha stabilito sia lecito.



UNIFY è il nome della piattaforma di streaming che, oltre ad offrire partite in diretta, presenterà i migliori momenti e riassunti, analisi delle partite e contenuti esclusivi di ogni club e di ciascuna delle sue stelle.



IL FORMAT - Per il momento, grazie alle informazioni reperite da AS, si sa che la classifica annuale in ciascuno dei campionati nazionali determinerà l'ingresso in ciascuna delle quattro divisioni in cui sarà strutturata la UNIFY League, che avrà ai nastri di partenza 96 club. Nella prima, la Star League, con 16 squadre, parteciperanno le migliori di ogni campionato nazionale, divise in due gironi da 8 club. Nella seconda (Gold), terza (Blue) e quarta (Union), accadrà la stessa cosa, a scalare in base al posizionamento, ma la terza e la quarta avranno 32 partecipanti (4 gironi da 8) mentre la prima e la seconda 16. Tutti giocheranno sette partite in casa e sette in trasferta prima della fase finale. In Star e Gold si qualificano ai quarti di finale le prime quattro di ognuno dei due gironi, in Blue e Union si qualificano ai quarti di finale le prime due di ognuno dei quattro gironi. Quindi si procede normalmente con semifinali e finale.