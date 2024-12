Come giocherebbe il Milan di Allegri

Al momento proprio lui è l'opzione più accreditata per succedere a Paulo Fonseca, in caso di ulteriore risultato negativo a Verona e addio del portoghese: l'ex tecnico della Juventus ha fatto sapere di essere disponibile a parlare con il Milan, anche per subentrare, a differenza di altri progetti stranieri, che prenderebbe in considerazione solo a partire da luglio.



Ma come giocherebbe il Milan dell'Allegri-bis? Proviamo a sviscerare le varie opzioni, tra moduli e uomini graditi al livornese: