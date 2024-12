Getty Images

Milan, due club su Terracciano: la situazione

12 minuti fa



Filippo Terracciano e un futuro ancora tutto da scrivere. Il classe 2003 gode della stima del tecnico Paulo Fonseca che lo considera affidabile del punto di vista tecnico e tattico oltre che un professionista serio. Una fiducia che però non vuole dire posto in squadra perché la concorrenza è alta e di grande livello: l’ex Verona ha giocato poco fin qui ( 4 presenze in A e 1 in coppa Italia). Ecco perché, a differenza della scorsa estate, Filippo sta iniziando a riflettere anche sulla possibilità di lasciare il club rossonero per andare a giocare in prestito per 6 mesi: Monza ed Empoli hanno manifestato un certo interesse. Terracciano é legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2028.