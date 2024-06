Il Bayern Monaco su Calhanoglu, l’Inter schiaccia il freno e avvisa i tedeschi

AFP via Getty Images

. Si parla chiaramente di calciomercato e di possibili trasferimenti, con Hakan Calhanoglu al centro degli interessi del Bayern Monaco. L’indiscrezione è esplosa con vigore, in pochi minuti si è passati da interesse a trattativa ben indirizzata, tanto che sui social si potevano distinguere senza alcuna difficoltà le tante schiere di tifosi e le loro diverse reazioni:E poi qualche giorno fa in sede c’era stato Giovanni Branchini, agente e intermediario molto vicino al Bayern. E a lui si era addirittura aggiunto Giacomo Petralito, altro agente che lavora molto sulla Germania. Insomma,

L’interesse del Bayern è concreto, anche se ieri sera da viale della Liberazione hanno tenuto a precisare come, almeno al momento, dalla Germania non si sia ancora fatto vivo nessuno. Però i primi segnali sono arrivati, mediante i soliti messaggeri, e di fatto. Certo, forse insostituibile non significa incedibile, ma siamo li, poco ci manca. Il senso è chiarissimo, l’Inter vuole tenersi stretto il calciatore turco e anche Calhanoglu sta benissimo a Milano, attualmente non c’è niente che potrebbe minare questo matrimonio che vive nel pieno del consenso., che per un classe ‘94 già non sarebbero pochi.

Il punto è che parliamo di uno dei 5 migliori al mondo nel proprio ruolo e andare a sostituirlo non sarebbe compito facile, anzi,, che quanto meno ti offra i margini per andare a investire su un altro profilo simile, magari più giovane ma di prospettiva., il vero segreto della sua Inter di mutanti, in cui non esistono ruoli ma continua a esserci grande organizzazione. Gran parte del merito, per l’appunto, va attribuito ai tre della mediana, di cui fa ovviamente parte Calhanoglu. Insomma, il Bayern è avvisato: l’Inter non ha alcuna intenzione di lasciar partire il centrocampista turco.