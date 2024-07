AFP via Getty Images

Dopo la conferenza stampa di presentazione, coadiuvato dal senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic,Una sessione alla quale hanno assistito i circa 300 tifosi rossoneri che si sono radunati e assiepati davanti al cancello del centro sportivo, pronti a seguire la prima sgambata di una nuova stagione che si prospetta fondamentale per misurare le reali ambizioni della proprietà di Gerry Cardinale.

, visti gli impegni di Euro 2024, in particolar modo i top player rossoneri (come Maignan, Theo Hernandez e Rafa Leao) i pilastri della formazione che verrà costruita da Paulo Fonseca in vista dell’annata che comincerà, a tutti gli effetti, nel weekend del 18 agosto, quando il club di via Aldo Rossi sarà impegnato per il primo turno di Serie A contro il Torino a San Siro. In attesa della prima amichevole – che il Milan giocherà a Vienna, contro il Rapid, in data 20 luglio –

: Nava, Raveyre, Sportiello, Torriani.: Calabria, Florenzi, Gabbia, Jiménez, Kalulu, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.: Adli, Bennacer, Loftus-Cheek, Pobega, Saelemaekers.: Chukwueze, Colombo, Liberali, Maldini, Nasti, Romero, Traorè, dopo qualche minuto di parte atletica,. Un esercizio, dunque, tattico volto a riprendere confidenza con la sfera di gioco e che avesse la finalità di impartire i primi diktat della filosofia di Fonseca, con il possesso palla come obiettivo da centrare. Fonseca ha subito impartito ordini precisi, fermando il gioco e spiegando ai propri giocatori i giusti movimenti da effettuare e le indicazioni da lui richieste. In seguito,

Sportiello (Nava)Kalulu Simic Tomori TerraccianoLoftus Bennacer FlorenziChukwueze Nasti LiberaliVasquez (Raveyre)Jimenez Gabbia Thiaw CalabriaAdli PobegaMaldini Romero SaelemaekersColomboPer la cronaca,e i primi gol della nuova stagione sono stati segnati dalle doppiette di Calabria e Colombo, ma in rete sono andati anche Luka Romero e Loftus-Cheek, come riportato da MilanNews.