Come può giocare il Genoa con Vieira

A pochi giorni dalla ripresa del campionato, il Genoa prova a dare la svolta alla stagione:, che ha già avuto tre esperienze in Italia da giocatore con le maglie di Milan (due presenze nel 1995-96), Juventus (la stagione pre pre retrocessione) e Inter (dal 2006 al 2010 vincendo il Tiplete con Mourinho). A 48 anni torna in Serie A da allenatore, proverà a tirare fuori i rossoblù da una situazione di classifica complicata con la zona retrocessione lì a pochi punti.

; prima ancora ha allenato il Crystal Palace (dall'estate 2021 a marzo 2023), il Nizza (dall'estate 2018 a novembre 2020) e il New York City (2016-2018), squadra dove ha iniziato la sua carriera da allenatore dopo aver fatto la gavetta nelle giovanili del Manchester City.- Nel corso degli ultimi due anni. Tornando indietro nelle esperienze precedenti non c'è uno schema di riferimento che lo contraddistingue, l'allenatore ha dimostrato di sapersi adattare alla rosa a disposizione. Ipotizzando un 4-2-3-1 di partenza per il nuovo Genoa,

: Gollini; Zanoli, Vogliacco, Vasquez, Martìn; Frendrup, Badelj; Messias, Miretti, Balotelli; Pinamonti.- Il, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. Debutto a Marassi quindi per il nuovo allenatore, che poi giocherà a Udine domenica alla stessa ora. Prima della sosta i rossoblù affronteranno anche Torino (7 dicembre ore 15), Milan (15 dicembre ore 20.45), Napoli (21 dicembre ore 18) ed Empoli (28 dicembre ore 15).