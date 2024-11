Genoa, quando torna Gollini? I tempi di recupero aggiornati

Getty Images

Pierluigi, portiere del, è fuori causa da metà ottobre, quando si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico. Questo il comunicato dei rossoblù:"Il Genoa CFC comunica che Pierluigi Gollini verrà sottoposto nella giornata di giovedì a intervento chirurgico per l’asportazione di una neoformazione adiposa in regione peri-trocanterica destra che a seguito dei traumatismi correlati al ruolo ha cagionato flogosi e dolorabilità".Si tratta di un accumulo di tessuto adiposo più comunemente detto, una forma tumorale benigna tra le più diffuse ma anche tra le più facilmente trattabili, essendo generalmente innocue. Spesso procurano solo fastidio o sono semplicemente brutti da vedere, a volte si tengono sotto controllo e a volte invece si decide di asportarli, come nel caso di Gollini. Sono rarissimi, ad oggi, i casi in cui queste formazioni diventano cancerose.

I tempi di recupero non erano specificati, ma la sensazione già allora era che non si trattasse di uno stop lunghissimo.