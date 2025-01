Come può giocare il Milan con Walker

Getty Images

E’ notizia di oggi:. Il terzino inglese, in attesa di risolvere il proprio accordo con il Manchester City, si avvicina dunque a vestire la maglia rossonera e a proiettarsi nella sua prima esperienza in Italia e nel campionato di Serie A. La trattativa è entrata ormai nel vivo, ma questo è il mercato. Sul campo, invece,Anzitutto, va chiarito come. Walker è un giocatore di assoluta esperienza in mezzo alla difesa, oltre che di spinta e di grinta sulla fascia destra: una qualità che può mettere al servizio della squadra rossonera sia come compagno di reparto di un centrale più giovane, Gabbia o Thiaw, o di un centrale con caratteristiche maggiormente rapide come Tomori o di marcatura come Pavlovic. Da centrale, Walker lascerebbe la corsia di riferimento a Emerson Royal, Calabria o anche Jimenez, adattabile in quella zona di campo., in caso di assenza dell’attuale titolare (Emerson) e lasciando anche maggior raggio d’azione offensiva a un altro elemento come Jimenez.

: Maignan; Emerson Royal, Gabbia (Tomori), WALKER, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Leao; Morata. All. ConceicaoEcco perché, in ogni caso, oltre che confermare la variante 4-3-3/4-2-3-1 vista nelle ultime uscite e facente parte dello storico rossonero,Pavlovic e Thiaw sarebbero le prime due alternative, con Emerson adattabile a braccetto, Theo libero di agire a tutta fascia sulla sinistra e Terracciano da utilizzare come jolly nelle varie zone del campo.

: Maignan; WALKER, Gabbia, Tomori; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez; Pulisic, Morata, Leao. All. Conceicao