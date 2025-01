Milan, bozza d'intesa con Walker: i dettagli, cosa manca per chiudere

, seppur qui il quadro sia più chiaro e ci sia stata una svolta positiva nelle ultime ore. L’abbiamo raccontato a più riprese nella giornata di oggi:, la cui corsa al giocatore del Manchester United era resa già complessa dal mancato accordo con i Red Devils sulla possibile formula del trasferimento (prestito secco o con diritto di riscatto) e sui costi legati al pesante ingaggio del giocatore (visti i 7 milioni di euro di stipendio rimasti sino a giugno). I vari contatti da parte dei gialloneri, uniti a una pesante concorrenza da parte del Barcellona, hanno

Come riscontrato dal lavoro di Calciomercato.com,da far incassare all’attuale terzino del Manchester City nel corso del suo accordo con i rossoneri. I contatti costanti di questi giorni hanno fatto raggiungere alle parti questa prima sorta di accordo, con il classe 1990 che così si avvicina a vestire la maglia meneghina e ad avventurarsi nella sua prima tappa professionale nel campionato di Serie A.Ma cosa manca dunque? Innanzitutto, come raccontato in queste settimane,Il laterale inglese dovrà trovare un accordo con il club campione d’Inghilterra per poter poi accettare definitivamente la proposta fatta dal Milan e accasarsi nel capoluogo lombardo.: non tanto per quanto riguarda l’unico posto libero per questa stagione per il tesseramento di un britannico (casella che verrebbe riempita da Walker al posto di Rashford), ma quanto per il numero di giocatori over stranieri attualmente presenti in rosa.(di cui almeno 4 formati nel club, 4 formati nei vivai italiani e 17 liberi). C’è grande attesa, ma intanto le parti hanno trovato una bozza d’intesa.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui