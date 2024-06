Come può giocare il Monza di Nesta

Getty Images

Sembra tutto apparecchiato: dopo l'ufficialità di Raffaele Palladino nuovo allenatore della Fiorentina, il suo posto alla guida deldovrebbe essere preso da, da tempo la prima scelta di Adriano Galliani per inseguire la terza salvezza consecutiva.Il tecnico, reduce da un'annata positiva alla Reggiana, sarebbe alla prima esperienza in assoluto da allenatore nel massimo campionato italiano, proprio come Palladino che è subentrato a Stroppa nell'autunno del 2022.L'ex difensore del Milan ha cominciato la sua carriera in panchina nel 2015 al Miami FC, quindi è tornato in Italia e ha guidato Perugia, Frosinone e ultimamente appunto la Reggiana. Ha sfiorato la promozione in Serie A con i ciociari, ma ha perso la finale playoff nel 2020 contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. Il suo modulo preferito è il 3-5-2, o anche il 3-4-3 adottato nell'ultima stagione a Reggio Emilia.

Prendiamo quest'ultimo modulo come buono: possiamo immaginare, in attesa del mercato, un Monza non molto distante da quello visto fino alla metà di febbraio con Palladino, prima del passaggio al 4-2-3-1. Quindi, dando per assodato anche se ancora non ufficiale l'addio di Di Gregorio, ecco che i brianzoli si schiererebbero così: