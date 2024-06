Come può giocare il Palermo con Dionisi

Getty Images

Dopo il no di Paolo Zanetti che ha deciso di aspettare una chiamata dalla Serie A e ora è in trattativa con il Verona,. Per Dionisi è la terza stagione in Serie B dopo quelle con Venezia ed Empoli tra il 2019 e il 2021: nella prima occasione ha chiuso il campionato a metà classifica a -4 dalla zona playoff, con gli azzurri ha vinto il campionato conquistando la promozione in Serie A.- Oggi riparte dal Palermo, in una società ambiziosa e un ambiente pieno di entusiasmo con l'obiettivo di salire di categoria dopo la sconfitta nella semifinale playoff contro il Venezia tra andata e ritorno.. Considerando i giocatori attualmente in rosa, ecco come potrebbe giocare il nuovo Palermo di Dionisi.

: Pigliacelli; Diakité, Ceccaroni, Lucioni, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.- Dionisi arriva a Palermo con l'obiettivo di riscattare l'esonero col Sassuolo nella scorsa stagione.. Nelle due stagioni precedenti sulla panchina del Sassuolo Dionisi aveva conquistato due salvezza tranquille chiudendo il campionato prima all'11° posto e poi al 13°.