Come può giocare il Verona con Zanetti

Dopo aver conquistato la salvezza il Verona ha già voltato pagina. Finita l'esperienza con Baroni, i gialloblù lo hanno ringraziato prima di lasciarlo andare alla Lazio;. Zanetti era stato contattato anche dal Palermo ma ha declinato la proposta perché voleva rimanere Serie A, ci ha provato il Cagliari ma ad affondare il colpo è stato il Verona.- Il modulo di base del nuovo allenatore gialloblù, negli ultimi mesi sulla panchina dell'Empoli ha giocato anche col 4-2-3-1 col quale un anno fa ha vinto anche contro la Juventus, provando il 4-3-3 ma con risultati negativi. Patendo dal modulo più usato negli ultimi anni, ecco come potrebbe giocare il suo Verona considerando i giocatori attualmente in rosa.

: Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Cabal; Serdar, Hongla, Duda; Suslov; Noslin, Swiderski.- Per Paolo Zanetti è stata fatale, dove era arrivato nell'estate 2022 conquistando una salvezza tranquilla nella prima stagione sulla panchina azzurra. Per Zanetti sarà la quarta esperienza in Serie A, considerando anche le tre partite dell'anno scorso e la prima stagione in A col Venezia chiusa con l'esonero ad aprile.