Come può giocare l'Empoli con D'Aversa

Getty Images

Fino a qualche settimana fa l'sembrava una delle poche squadre a non rientrare nell'effetto domino che ha colpito gli allenatori di Serie A dopo la fine del campionato; Davide Nicola però ha deciso di accettare l'offerta del Cagliari lasciando così gli azzurri senza allenatore. Il nuovo direttore sportivo Gemmi - ex Cosenza - ha individuato in. Per l'allenatore era troppo forte la tentazione di tornare in Serie A dopo l'ultimo esonero con il Lecce a marzo scorso.

- D'Aversa era stato esonerato il giorno dopo una sconfitta in casa nello scontro diretto con il Verona, ha lasciato la squadra a +1 sulla zona retrocessione ma a convincere il Lecce a cambiare allenatore era stato un episodio: al termine della partita con i gialloblù, gli animi si accendono e, ma soprattutto viene esonerato dal Lecce che al suo posto sceglie Luca Gotti.- All'Empoli D'Aversa trova una squadra cheche tra l'altro dovrebbe andare via, l'allenatore riparte da un 4-3-3 che è il modulo più usato nelle ultime esperienze in panchina. Considerando i giocatori attualmente in rosa, vediamo come può giocare il nuovo Empoli con D'Aversa in panchina

: Caprile; Bereszynski, Luperto, Ismajli, Cacace; Maleh, Marin, Fazzini; Cancellieri, Caputo, Gyasi.