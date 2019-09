E con Chiesa cosa succederà? “Non si può dirlo ora. Devo tutelare l’investimento, non posso premettermi che se ne vada a parametro zero. Mi piace pensare che le bandiere esistano ancora, e se il migliore se ne va non è un buon segnale per nessuno. Batistuta è rimasto dieci anni in maglia viola, noi vogliamo tenere più a lungo possibile quelli bravi. Detto questo nessuno ci ha presentato un’offerta per Chiesa."Sul mercato viola: “Pedro non l’ho mai visto in azione.Per Ribery, come per Boateng, è stata decisiva la moglie, ho pranzato sia con lei che con Melissa Satta. E anche io sono qui grazie a mia moglie Caterina, mentre valutavo le varie opzioni mi ha detto: “Scegli almeno una bella città”. Meglio di Firenze era impossibile”.Ora conta che i ragazzi lavorino bene durante la pausa, in un clima sereno. Tutti, da Montella all’ultimo dei giocatori. Devo essere di supporto, non mettere loro pressione.