Il calcio inglese riparte dal Community Shield. Per la 98ª edizione del trofeo scenderanno in campo a Wembley il Liverpool e l'Arsenal, rispettivamente vincitori della Premier League e dell'FA Cup. Entrambe le squadre hanno vinto questo trofeo 15 volte. Arteta, dopo aver battuto il Chelsea nella finale di FA Cup, cerca il suo secondo titolo sulla panchina dei Gunners, Klopp vuole tornare ad alzare un trofeo dopo la Premier League.



17' - Ancora Gunners: Saka crossa basso in mezzo dove Nketiah di piatto prova a piazzarla: Alisson devia in angolo.



13' - Gran gol di Pierre Aubameyang! Lancio lungo di Saka che cambia fascia, l'ex milanista riceve a sinistra, rientra verso il centro e dal limite dell'area lascia partire un tiro a giro che si infila all'angolino: Arsenal-Liverpool 1-0.



11' - Milner stacca di testa da centro area: alta di poco.



6' - Punizione di Robertson dalla sinistra, cross in mezzo e tocco vincente di Van Dijk. Ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Si rimane sullo 0-0



1' - Partiti



Wembley, ore 17.30

LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Arsenal: Martinez, Bellerin, Luiz, Holding, Tierney, Maitland-Niles, Elneny, Xhaka, Saka, Nketiah, Aubameyang.



Liverpool: Alisson, Williams, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Mané, Salah, Firmino.