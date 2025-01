Como-Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

e la partita del Sinigaglia mette in palio punti importanti. I lariani didopo la sconfitta subita in rimonta contro il Milan calandoora hanno un bel +3 sulla zona retrocessione e non vogliono fermarsi contro l'Atalanta, già battuta tra l'altro nel girone di andata. Per questo i bergamaschi temono la velocità e l'abilità di rimonta dei lariani, che il 24 settembre, prima del filotto da undici vittorie consecutive in campionato,. I nerazzurri

Partita: Como-AtalantaData: sabato 25 gennaio 2025Orario: 15.00Canale tv: DAZN, DAZN 1Streaming: DAZNPer la prima volta proprio contro l'Atalanta Fabregas ritrova t, che completa sempre il reparto offensivo lariano. A centrocampo ci sarà Caqueret con Da Cunha. Nell’Atalanta, invece,dal suo risentimento muscolare. Contro lo Sturm Graz il tecnico ha fatto riposare tanti pezzi grossi come, che possono così rientrare dal primo minuto.

Butez; Iovine, Dossena, Kempf, Van der Brempt; Caqueret, Da Cunha; Fadera, Diao, Strefezza; Cutrone. All. Fabregas.Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; Samardzic; Lookman, Retegui. All. Gasperini.La partita tra Como e Atalanta sarà trasmessa in diretta in esclusiva da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. La partita sarà trasmessa anche sul canale DAZN 1, numero 214 di Sky.

Como-Atalanta sarà visibile anche in diretta streaming su DAZN tramite l'app disponibile per dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone, da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio abbonamento.La telecronaca della partita sarà affidata a Dario Mastroianni e Valon Behrami.