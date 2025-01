Atalanta-Juventus, Inter-Bologna e Como-Milan: quando si recuperano le sfide rinviate per la Supercoppa

AFP via Getty Images

Tra bilanci e obiettivi futuri, la Serie A 2024/25 traccia una prima riga, seppur all’appello di questa giornata manchino ancora ben tre partite. Infatti,. Dunque, la domanda da porsi è una: quando sono recuperati questi incontri?L’edizione 2025 dell’EA Sports FC Supercup terminerà questa sera con l’atto finale che vedrà in scena la stracittadina meneghina fra Milan e Inter, che hanno sconfitto in semifinale, rispettivamente, Juventus e Atalanta.

Como-Milan: martedì 14 gennaio ore 18.00

Atalanta-Juventus: martedì 14 gennaio ore 20.45

Inter-Bologna: mercoledì 15 gennaio ore 20.45

La prima sfida si giocherà martedì 14 gennaio alle ore 18:00, la seconda – invece - sempre martedì 14 alle ore 20.45, mentre la terza e ultima si dispueterà mercoledì 15 alle ore 20.45.Di seguito, il calendario completo dei recuperi:In ogni caso, va ricordato come il campionato vedrà comunque due formazioni che rimarranno con una partita in meno:I rossoneri non disputarono il match in programma il 26 ottobre – rinviato in seguito all’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, mentre i nerazzurri avranno in sospeso l’incontro con i viola, rinviato per il malore del centrocampista Edoardo Bove.a causa del calendario fitto di impegni: la decisione avverrà tenendo conto dei percorsi europei delle squadre coinvolte.