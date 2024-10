Getty Images for Como 1907

Como attira le stelle del cinema: allo stadio Hugh Grant e Andrew Garfield (Spider-Man)

Redazione CM

un' ora fa



Il Como in Serie A attira allo stadio anche dei celebri attori internazionali. In occasione della partita pareggiata 1-1 in casa col Parma, in tribuna seduto al fianco dell'ex difensore francese Raphael Varane (al debutto ufficiale come nuovo membro del Consiglio di amministrazione del club lariano) c'era Hugh Grant. Famoso per aver recitato nei film "Quattro matrimoni e un funerale", "Notting Hill" e "Il diario di Bridget Jones" tra gli Anni Novanta e Duemila.



Lì vicino era presente pure un altro attore britannico: Andrew Garfield, che ha interpretato Peter Parker nel film "The Amazing Spider-Man". Hugh Grant è tifoso del Fulham, mentre Andrew Garfield simpatizza per l'Arsenal.