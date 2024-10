Getty Images

Como, tegola Sergi Roberto: si fa male ed è costretto a lasciare il campo. Le condizioni

Redazione CM

un' ora fa



Minuto 79 della gara tra Como e Parma e arrivano brutte notizie per la formazione allenata da Cesc Fabregas. Il numero 20 della squadra lombarda Sergi Roberto si è, infatti, accasciato a terra per un problema alla gamba sinistra.



Dopo l’entrata in campo dei medici, l’ex Barcellona è costretto a lasciare il campo per infortunio. Brutto colpo, quindi, per il Como che perde una delle pedine più importanti della squadra. Adesso bisognerà capire se si tratta di un problema di natura muscolare o soltanto una botta da scontro di gioco.