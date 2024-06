Como, Belotti ha detto sì: i dettagli dell’operazione con la Roma

Getty Images

Un lungo inseguimento che ora vede il traguardo finale: mancano solo gli ultimi dettagli per il trasferimento di Andrea Belotti dalla Roma al Como a titolo

definitivo. I due club hanno trovato l’intesa sulla base di 4 milioni di base fissa più 1 di bonus.



SEMAFORO VERDE- Il Gallo aveva preso qualche giorno per valutare a 360 gradi la proposta, il Como ha capito e aspettato con grande fiducia. Belotti ha contattato direttamente Cesc Fabregas per annunciargli la sua decisione di accettare la sfida con il club lariano. Nelle prossime ore verrano sistemati gli ultimi dettagli tra i club, Belotti é il primo grande colpo per la serie A dell’ambizioso Como.