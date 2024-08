Como: chi è Maximo Perrone, il centrocampista che Mascherano ha suggerito a Guardiola

Ilha annunciato l'arrivo in Italia del centrocampista argentino, in prestito di un anno con opzione di prolungamento dal Manchester City: un'aggiunta di qualità per il centrocampo di Cesc Fabregas.Perrone ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nel settore giovanile del Velez Sarsfield, club con cui ha firmato anche il primo contratto da professionista nel 2019. Ha fatto il suo esordio in prima squadra nel marzo 2022 in occasione della sfida contro l’Estudiantes, mentre ha siglato la prima rete in carriera il 18 maggio seguente nella sfida di Copa Libertadores contro il Nacional. Con il tempo è diventato anche capitano della prima squadra. Nel 2023, su suggerimento di Javier Mascherano, viene acquistato dal Manchester City di Pep Guardiola, ha esordito in Premier League nel febbraio 2023 sostituendo Erling Haaland in occasione della sfida di campionato contro il Bournemouth. È reduce dal prestito al Las Palmas dove, durante l’ultima stagione di Liga, ha collezionato ben 29 presenze. Vanta, inoltre, 5 presenze e 1 gol con la nazionale U-20 dell’Argentina e una convocazione nella nazionale maggiore di Scaloni pur non avendo ancora fatto l’esordio ufficiale.

Ha dichiarato, da sempre, di ispirarsi a. É dotato, inoltre, di una grande aggressività e intensità, tanto da guadagnarsi il soprannome “Perro“, cane, ma possiamo adattarlo anche a "mastino". Ha un’ottima capacità di lancio grande alla qualità del mancino, caratteristica che potrebbe tornare decisamente utile al Como.