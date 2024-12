Como, Fabregas: "Potevamo fare di più. Mercato? Preferisco non parlarne, sono fedele ai miei giocatori"

Getty Images

L'allenatore delha analizzato così la sconfitta subita per 2-0 dall'Inter ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:- "Non penso che loro si aspettavano un Como così propositivo.. Oggi ho capito chi ha nel calcio il mio sangue e chi no. Tutte le occasione che abbiamo avuto, quella di Nico Paz, quella di Belotti, sono giocate che alleniamo tanto. In casa dell'Inter loro stavano bassi e li abbiamo messi più volte in difficoltà.. Sono arrabbiato perché potevamo fare di più".

- "Abbiamo preparato una partita con grande personalità, ma. E' comunque una buona partita per noi, che ci farà crescere".- ". Siamo 25 soldati che tutti i giorni danno tutti e vengono a San Siro a giocare in questa maniera. Il campo parla e dovevamo avere più punti. Non dobbiamo, però, piangere e dobbiamo solo lavorare".