L'Inter si gestisce e risponde a Napoli e Atalanta: 2-0 al Como e 1° posto a -3

Altra vittoria, sesta a San Siro in campionato, terza consecutiva senza considerare la gara sospesa a Firenze e da recuperare contro la Fiorentina.risponde a Napoli e Atalanta eriportandosi a -1 da Antonio Conte e -3 da Gasperini. Una partita non brillante, ma gestita bene dai nerazzurri passati prima su calcio d'angolo cone che poi si sono affidati al solitoper chiudere i conti al 95esimo. Fabregas non riesce invece a sollevarsi dalla zona calda della classifica e dare continuità alle 3 gare senza sconfitte che aveva inanellato.

- Thuram si mette in proprio salta Goldaniga e calcia un bolide su cui un colpevole Reina non riesce a frapporsi.Cutrone anticipa De Vrij e gira di testa sfiorando l'incrocio.Altra occasione sprecata dall'Inter su calcio d'angolo calciato da Calhanoglu. La palla arriva sul primo palo dove c'è Bastoni che colpisce male e non riesce a trovare la porta.Annullato il 2-0 di Lautaro Martinez che devia il tiro di Dimarco e batte Reina, ma partendo da fuorigioco di partenza.Altra scelta sbagliata di Lautaro che può servire sia Dimarco che Barella, ma calcia dal limite e non trova neanche la porta.

Sugli sviluppi del calcio d'angolo sbaglia la difesa dell'Inter e lascia libero Nico Paz che calcia al volo e trova però la super risposta di Sommer.Salvataggio clamoroso di Carlos Augusto sul cross tagliato di Belotti che stava per pescare Goldaniga per un tap in a porta vuota, ma il difensore si allunga e salva tutto.Corner di Calhanoglu, svetta di testa Carlos Augusto e batte Reina.Dimarco per Barella per Thuram in area piccola, ma il destro del francese è deviato in angolo.Grande percussione nerazzurra con Dimarco che riceve spalle alla porta, si gira e tira di destro trovando però Reina pronto. Non la scelta migliore per il terzino con Barella che era meglio posizionato.

Che errore di Dumfries! Palla a centro area di Mkhitaryan per chiudere il triangolo e l'olandese, solissimo calcia di prima all'altezza del dischetto del rigore ma manda clamorosamente alto.Nico Paz ci prova dalla distanza rientrando sul destro. Sommer controlla e para a terra.Errore di Kempf, Mkhitaryan recupera e calcia, ma strozza il tiro che finisce a lato.Slalom nello stretto di Thuram che ne salta due ed entra in area dalla destra, ma il suo destro viene respinto dalla difesa comasca.Brutta incomprensione in uscita dell'Inter, Fadera crossa per Van der Brempf che manda a lato di testa di poco.

Inter-Como 2-0Marcatori: 48' Carlos Augusto (I), 92' Thuram (I)Assist: 48' Calhanoglu (I)(3-5-2): Sommer; Bisseck (74' de Vrij), Bastoni Carlos Augusto; Dumfries, Barella (74' Zielinski), Calhanoglu, Mkhitaryan (88' Frattesi), Dimarco (80' Buchanan); Lautaro (88' Taremi), Thuram.A disposizione: J. Martinez, Calligaris, Arnautovic, Correa, Buchanan, Asllani, Palacios, Aidoo, Motta.All. Inzaghi.(3-4-2-1): Reina; Goldaniga, Dossena, Kempf (74' Barba); Van der Brempt, Sergi Roberto (65' Kone), Da Cunha, Fadera (87' Cerri); Nico Paz, Strefezza (65' Cutrone); Belotti (74' Mazzitelli).

A disposizione: Audero, Iovine, Baselli, Jack, Engelhardt, Braunoder, Verdi.All. FabregasArbitro: GiuiaAmmoniti: Bisseck (I), Fabregas (C), Da Cunha (C), Mazzitelli (C): Inter-Como.: lunedì 23 dicembre 2024.: calcio d'inizio alle ore 20:45.: DAZN - Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251.

DAZN, Sky Go, NOW.