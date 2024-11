Como-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Il fischio d'inizio è fissato per le 15:00 di domenica 24 novembre allo stadio Sinigaglia. Nonostante un buon calcio espresso, il Como non vive un momento di forma eccelso e non vince da settembre quando i ragazzi di Fabregas si imposero sul Verona, la classifica inizia ad avere sfumature leggermente preoccupanti. Di umore opposto la Fiorentina, che vola in classifica ad un punto di distanza dal primo posto e non pare avere intenzione di fermarsi.

Partita: Como-FiorentinaData: domenica 24 novembre 2024Orario: 15:00Canale TV: DAZNStreaming: DAZNAudero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Da Cunha, Engelhardt, Paz; Strefezza, Cutrone, Fadera. All. Fabregas: De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean. All. PalladinoAncora diversi indisponibili in casa Como, con Sergi Roberto e Perrone ancora ai box. Ballottaggi in porta (AUdero-Reina) e in mediana (Da Cunha-Braunoder). Dall'altra parte Palladino recupera e rilancia dal 1' Bove e Cataldi. Gudmundsson resta ancora fuori e tornerà con l'Inter. Per il resto, spazio ai titolarissimi

Como-Fiorentina sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'.L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- La telecronaca della sfida è affidata a Ricky Buscaglia con commento tecnico di Fabio Bazzani