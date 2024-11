Lotta salvezza, i bookie puntano su Empoli e Como. Il Parma inguaia il Venezia, in quota anche la Roma

Getty Images

Due pareggi d'oro per. Un punto che vale molto e permette alle squadre di D'Aversa e Fabregas di uscire incolumi dagli scontri diretti in trasferta a. L'ipotesi retrocessione è sempre più lontana, dove l'Empoli è offerto in Serie B a 7,50 e il Como a 8. Respira anche il Parma, che torna alla vittoria dopo il 2-1 sul Milan di agosto. Il gol di Bonny alha risollevato la quota per la retrocessione degli emiliani a 4, inguaiando ancor di più i veneti, ora in lavagna a 1,50. Si gioca a 2, invece, il terzetto Lecce-Genoa-Monza, che non riesce a staccarsi dalla zona calda della classifica: neanche l'arrivo di Balotelli, al momento, sembra aver dato la scossa al Grifone. Chi potrebbe invece cambiare la rotta a Lecce è Marco Giampaolo, chiamato a sostituire Gotti.

Può sorridere il Cagliari, passato da 2,50 a 3 dopo il 3-3 contro il Milan, mentre si sale a 3,50 per il Verona. Poco da sorridere, invece, per la Roma, alle prese con la grana allenatore e sempre più invischiata nella lotta salvezza: la Serie B dei giallorossi paga 66 volte la posta.