Getty Images

Como-Genoa 1-0: il tabellino

Gianluca Minchiotti

32 minuti fa



COMO-GENOA 1-0



MARCATORI: 59' Strefezza (C)



COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Valle (88' Smolcic); Da Cunha, Caqueret (88' Engelhardt); Ikoné (78' Van der Brempt), Paz, Strefezza (72' Fadera); Cutrone (72' Gabrielloni). All. Fabregas.



GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton Cuffy (90' Sabelli), De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Kassa (46' Messias), Thorsby (82' Zanoli), Ahanor (68' Pinamonti); Ekhator (67' Vitinha). All. Vieira (oggi in tribuna per squalifca).



ARBITRO: Arena



AMMONITI: Paz (C), Vasquez (G), Smolcic (C)



ESPULSI: -