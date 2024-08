UEFA via Getty Images

Como, infortuni per Baselli e Abildgaard: le condizioni

Il Como deve già effettuare il primo cambio, al 21' del primo tempo: ritorno in Serie A sfortunato per Daniele Baselli, costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio dopo 18 minuti di gara per un problema muscolare. Al posto del regista spazio ad Engelhardt, con Fabregas costretto a operare il primo cambio della gara. Nella ripresa altro problema fisico, stavolta per Abildgaard, centrocampista danese costretto a uscire per un pestone di Locatelli, dopo solo 8' dall'ingresso.