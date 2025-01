Como, le pagelle di CM: Nico Paz, gol da applausi! Ma la squadra si sfalda nella ripresa...

GETTY

Butez 6Poteva far poco sul gol del pari, forse qualcosa in più quando Retegui bissa.Engelhardt 6Adattato in copertura, quando l'Atalanta fa vedere le qualità soffre un po'.Kempf 5Si perde Retegui in occasione della rete del pareggio, coprendo male lo spazio. Stessa situazione nel gol del raddoppio bergamasco. Si fa male e non riesce a proseguire.(29' st Belotti) 5Perde il pallone che consente all'Atalanta di ripartire in contropiede per il terzo gol, poi l'arbitro annulla.Dossena 5,5Si incolla su Zappacosta quando recupera palla, per il vantaggio dei suoi. Non ostacola il cross di Brescianini, nel pareggio ospite.

Moreno 6A volte si rende pericoloso con incursioni centrali. Chiede cambio per un fastidio muscolare.(26' pt Jack) 5Entra e sbaglia poco, poi però va in confusione e mette qualche errore di troppo.Perrone 6,5Si scontra con de Roon e gli viene applicata una banda in testa, ma non molla.(23' st Caqueret) svDa Cunha 6Nella sua zona c'è Zappacosta, ha il raggio d'azione limitato ma non demorde.Fadera 6Inizia col freno a mano, fortunato a ritrovarsi il pallone per l'assist a Nico Paz. Gioca meglio dei suoi avversari di fascia.Nico Paz 7La piazza sotto la traversa con una freddezza inaudita, poi aspetta il Var per esultare.

Strefezza 6Catalizzatore di pallone, il gioco passa da lui. Ha la palla per chiudere la partita ad inizio ripresa, la spreca.(23' st Cutrone) 5Segna in offside, poi è molto nervoso e prende anche un giallo di frustrazione.Diao 6Tiene costantemente impegnati i difensori ospiti.All. Fabregas 6Come all'andata, mette in difficoltà l'Atalanta con geometrie chiare e ripartenze. Ma Gasp lo incarta con due azioni fotocopia.