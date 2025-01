Serie A, retrocessione: i bookie salvano Cagliari e Como, Empoli sempre più a rischio

Getty Images

Il 4-1 delnello scontro salvezza con ilrilancia i sardi in classifica e in quota: la retrocessione degli uomini di Davide Nicola passa da 3,50 a 4,50, sulla lavagna di. I pugliesi limitano comunque i danni, scendendo da 2,75 a 2,50. L'1-1 nell'altra sfida salvezza franon cambia la situazione degli emiliani, offerti a 2,75, e dei veneti, penultimi, visti a 1,40.Dopo la boccata d'ossigeno della scorsa settimana contro la Fiorentina, il Monza, fanalino di coda, ritrova la sconfitta contro il Bologna e sprofonda di nuovo a 1,20. Non sorride neanche il Verona, ancora terzultimo dopo lo 0-3 interno subito dalla Lazio e proposto a 2,25. Continua il momento negativo dell'a secco di vittorie da sei partite: dopo la sconfitta con l'Inter, i toscani passano da 4,50 a 3,50. Indolore invece, per il Genoa, il 3-1 dell'Olimpico contro la Roma: i ragazzi di Patrick Vieira restano in acque tranquille a 7,50, appaiati al Como, forte del 4-1 sull'Udinese.