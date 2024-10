Como, le pagelle di CM: Strefezza illude, Kempf crolla. Sergi Roberto che delusione

Getty Images

Napoli-Como 1-1Como: non può nulla sui tre gol napoletani. Per un pelo non tocca il rigore di Lukaku.: accetta il duello con Kvara senza rinunciare ad affacciarsi in avanti per creare densità nella metà campo avversaria (39' s.t.).: pronti, via e va a vuoto sulla giocata di McTominay. Sbaglia anche il passaggio sulla terza rete regalandola al Napoli.: quando Lukaku si piazza con il corpo non riesce a prendere posizione, come dopo appena 20 secondi nel momento in cui il belga serve l'assist per il gol di McTominay. E si ripete lo stesso copione sul 3-1azzurro.

: si propone tanto in avanti, è spesso sulla trequarti con il suo sinistro insidioso. Rischia e non poco con una spinta abbastanza evidente su Kvaratskhelia in area di rigore (46' s.t.).: il vero metronomo del Como, è praticamente uomo ovunque e gioca tantissimi palloni con qualità e ordine. Commette però l'errore di perdere palla davanti la difesa e causare sulla stessa azione il rigore su Olivera. Da un giocatore del genere non ci si aspetta qualcosa del genere.: entra bene nel palleggio del Como, fino a quando serve l'assist per il gol di Strefezza.

: sempre dinamico, non dà punti di riferimento alla difesa del Napoli. Ha spazio per calciare sul finale di primo tempo e infila nell'angolino lontano per il gol dell'1-1 (38' s.t.).: la sua posizione infastidisce il Napoli e soprattutto quel mancino che prima si avvicina tanto alla porta e poi alla mezz'ora scheggia il palo.: non combina troppo da quelle parti, complici anche Politano e Di Lorenzo che lasciano veramente le briciole (23' s.t.: ex di turno, si vede ben poco).: non riesce a dare seguito al suo gran momento. Si muove tanto ma non incide, annullato dalla coppia difensiva Rrahmani-Buongiorno (46' s.t.).

: gran bell'atteggiamento del Como, che dopo essere passato in svantaggio gioca a calcio al Maradona e trova un meritato pareggio. Poi viene fuori la maggior qualità del Napoli che significa sconfitta.