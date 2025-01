Como-Milan LIVE dalle 18.30. Le formazioni ufficiali: Bennacer con Fofana, Morata dal 1'. C'è l'ex Cutrone

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Como - Milan in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Como-Milan 0-0(3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van Der Brempt, Engelhardt, Da Cunha, Fadera; Strefezza, Diao; Cutrone. All. Fabregas.(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceiçao.: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo

Segui Como - Milan in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Al Sinigaglia va in scena la partita posticipata per la partecipazione dei rossoneri alla Supercoppa Italiana, vinta proprio dalla squadra di Sergio Conceiçao in finale contro l'Inter.Entrambe le squadre hanno bisogno di punti: i lariani per la salvezza, il Diavolo per ridurre il gap dalla zona Champions League.