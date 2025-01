Milan, c’è l’offerta per Rashford: cambia la formula

Ilfa sul serio pere sta facendo passi avanti nell’imbastire una trattativa che possa convincere l’attaccante – in uscita dal– ad accettare la corte dei rossoneri, preferendoli ale a tutte le altre pretendenti.Secondo la Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri c'è stata una conference call tra l'ade il corrispettivo inglese,. Il club rossonero si è dettoche il giocatore deve percepire in questo 2024-25, ossia circa la metà del totale e quindi intorno ai

La palla dunque passa agli inglesi che valuteranno la proposta milanista. In via Aldo Rossi attendono,, e di un cambio di formula che accontenterebbe le richieste dei Red Devils. Non ci sono ancora tempistiche definite ma è chiaro che, con la sessione che entra nella sua seconda parte, urge affrettarsi. D’altronde è la squadra diche deve risolvere la questione Rashford, ormaiBisogna trovargli una sistemazione: su di lui c’è sì il Milan ma anche formazioni die lo stesso. Il club preferirebbe cederlo a titolo definitivo ma l’ingaggio del giocatore e la sua alta valutazione ne condizionano il mercato. In attesa di ricevere un’offerta per il cartellino dell’inglese o un prestito con obbligo di riscatto, lo United non chiude all’opzione. E, per questa opzione, il Milan resta in pole position.