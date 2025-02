AFP via Getty Images

COMO-NAPOLI 0-0: Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Paz, Strefezza; Diao.. Fabregas.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay; Spinazzola; Lukaku, Raspadori.. Conte.: ManganielloIl lunch match domenicale della 26esima giornata di Serie A offre una partita importante per la classifica:Dopo aver rallentato la corsa pareggiando negli ultimi tre turni di campionato, gli azzurri di Antonio Conte vogliono tornare al successo per consolidare il primo posto in classifica (ora 56 punti, due più dell'Inter). I lariani di Cesc Fabregas invece arrivano dalla bella vittoria contro la Fiorentina al Franchi e ora vanno a caccia di continuità.

