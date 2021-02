Altro arrivo olandese per il Como che dopo Alvin Daniels chiude per Geoffrey Castillion. Si tratta di un centravanti classe '91, 192 cm di altezza, che arriva in riva al lago dal Persib Bandung. Attaccante giramondo, cresciuto nell'Ajax ha vestito le maglie dell'Heracles Almelo, dei New England Revolution in MLS, poi Cluj in Romano, Debrecen in Ungheria, Vinkgur in Islanda. Coi Lancieri ha vinto il campionato nel 2010/11 e un campionato under 17 nel 2008.