Como-Roma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Lacerca la. In questa stagione non è ancora mai successo.sta cercando di restituire serenità al gruppo, ma la classifica ancora spaventa. I giallorossi sono a soli 4 punti in più deldiche naviga in acque difficili e si trova alinsieme al Verona. La Roma ha bisogno di altri tre punti per abbandonare definitivamente la zona retrocessione e provare a tornare in corsa per l’Europa.: Como-Roma: domenica 15 dicembre

: 18.00: Sky Sport, Dazn: Sky Go, Now, Dazn(4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Goldaniga, Kempf, Sala; Mazzitelli, Engelhardt; Strefezza, Nico Paz, Da Cunha; Belotti.. Fabregas(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pisilli; Dovbyk.. Ranieri.: Claudio Ranieri ha quasi tutto il gruppo a disposizione. Cristante è ancora alle prese con la distorsione della caviglia sinistra ed è in dubbio. Paredes recupera dalla febbre. C’è anche Dovbyk. Indisponibili per Fabregas: Alberto Moreno, Perrone, Jasim e Sala.

: il match sarà visibile su DAZN e per vederlo in tv bisognerà collegarsi all'app su smart tv, console di gioco, Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. Anche Sky trasmetterà la partita, sul canale 251 del suo bouquet. Infine, anche NOW permette la visione di Como-Roma tramite smart tv.: per vedere la partita in streaming, si può ricorrere a DAZN tramite app da smartphone e tablet o da sito internet ufficiale da pc fisso. Stessa modalità di fruizione anche per Sky Go e NOW.